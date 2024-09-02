Üye Girişi
Haberler

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanma sürecine rağmen hayata pozitif bakıyor. Los Angeles'ta alışveriş merkezinde 16 yaşındaki çocuğu Emme ile görüntülenen Lopez, neşeli tavırları ve şık giyimiyle dikkat çekti. Boşanma başvurusuna rağmen sol elinde hala altın bir yüzük taşıyan yıldız, hayranları arasında merak uyandırdı. Ayrılıktan derinden etkilendiği belirtilen Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'huzurlu' olduğunu ima etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanma sürecine rağmen hayata pozitif bakmaya devam ediyor. 55 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz Cumartesi günü Los Angeles'taki Westfield Century City alışveriş merkezinde 16 yaşındaki çocuğu Emme ile birlikte görüntülendi.

Alışveriş sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Lopez, yürüyen merdivende dans ederken objektiflere yakalandı. Rahat bir giyim tarzı tercih eden yıldız, Dior marka kot etek, bol bir atlet ve metalik altın rengi sandaletler giyiyordu. Büyük boy Gucci güneş gözlüğü ve Dior sele çanta ile tamamladığı şık görünümüyle göz doldurdu.

Lopez'in, geçen ay kamuoyuna yansıyan boşanma başvurusuna rağmen sol elinde hala altın bir yüzük taşıyor olması, hayranları arasında merak uyandırdı. Yıldız, 20 Ağustos'ta 52 yaşındaki Affleck'ten resmen boşanma davası açmıştı.

Boşanma davasının ardından ilk kez geçen Cuma günü kamera karşısına çıkan Lopez, Beverly Hills'te görüntülendi. Beyaz bir üst, bol paçalı kot pantolon ve Elie Saab imzalı ayakkabılarla şık bir görünüm sergileyen yıldız, lüks bir Hermes çanta taşıyordu.

Aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "huzurlu" olduğunu ima eden Lopez, çocukları ve kız kardeşi ile geçirdiği yaz tatilinden kareler paylaştı. "O çiçek açıyor, rahatsız edilmiyor, ulaşılamaz ve huzurlu" ve "Her şey ilahi düzende gerçekleşiyor" gibi anlamlı alıntılara da yer verdi.

Ancak kamuoyuna yansıyan bu pozitif görüntüye rağmen, Lopez'in ayrılıktan derinden etkilendiği bildiriliyor. Page Six'e konuşan bir kaynak, "Jennifer bu ilişkiye tüm kalbini verdi. Bu evliliği yürütmek için elinden gelen her şeyi yaptı" açıklamasında bulundu.

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Jennifer Lopez Jennifer Lopez Sosyal Medya Ben Affleck Los Angeles Ben Affleck Alışveriş Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı

Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MÜGE ANLI CANLI İZLE! 2 Eylül Müge Anlı başladı mı? Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? ROBLOX AÇILDI MI? 2 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title