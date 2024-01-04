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Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi

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10 aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisinden hamile olan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri karnı burnunda ilk pozlarını yayınladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve aynı zamanda Zafer Rengi filminin kadrosunda bulunan Gonca Vuslateri, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Vuslateri'den ilk hamilelik pozları da geldi.

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı. Vuslateri "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.

Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi

İLK HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI

Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı. Göbeği açık poz veren Vuslateri'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Gonca Vuslateri Vera rolüne hayat verdiği Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. 6 aylık hamile oyuncu kız bebek bekliyor.

Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi

Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Gonca Vuslateri Bebek Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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