Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Geçen yaz nikah masasına oturan Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem çifti, dünyaya gelen oğulları Sarp Marco'yu kucaklarına aldı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçen yaz emekli basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de dünyaevine girmişti. Düğün sırasında 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Özdemir, anne oldu.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Snob Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, oğullarını geçen pazar günü kucaklarına aldı. Çiftin oğluna Sarp Marco adını verdiği öğrenildi. Sarp'ın 35. haftada dünyaya geldiği belirtildi.

İşte çiftin bebeklerine kavuştukları an;

