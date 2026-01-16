Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçen yaz emekli basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de dünyaevine girmişti. Düğün sırasında 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Özdemir, anne oldu.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Snob Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, oğullarını geçen pazar günü kucaklarına aldı. Çiftin oğluna Sarp Marco adını verdiği öğrenildi. Sarp'ın 35. haftada dünyaya geldiği belirtildi.

İşte çiftin bebeklerine kavuştukları an;