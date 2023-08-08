Bebeğini paylaşan çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den güldüren sözler: Saçlarım şekil, önümden çekil

Bir ay önce anne olan güzel oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından bebeğinin saçlarını paylaştı. Elay adını verdiği kızının sarı saçlarını paylaşan çiçeği burnunda anne Enver, "Saçım şekil, önümden çekil" ifadelerini kullandı.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz sene Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 1 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren Enver, sosyal medya hesabından esprili bir şekilde bebeğinin saçlarını yayınladı.

PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Son olarak Arayış dizisinde rol alan Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Elay adını verdiği kızının saçlarını paylaşarak "Saçım şekil, önümden çekil" sözleriyle güldürdü.

AİLE POZUNU PAYLAŞMIŞTI

4 Temmuz'da kızını kucağına alan Aslı Enver, Instagram hesabından aile pozunu yayınlayarak "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullanmıştı.