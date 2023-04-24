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Bayramda sahneye çıkan Pınar Eliçe, kalça dansı yaptı

Magazin Haberleri

Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alan başarılı şarkıcı Pınar Eliçe, kalça dansıyla adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı elbisesiyle dans eden Eliçe, kendisini dinlemeye gelen sevenlerinden tam not aldı.

Şarkıcılığın yanı sıra program yorumculuğu yapan Pınar Eliçe, bir süredir Bircan Bali ve Ebru Şancı ile Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapıyor. Eliçe, Ramazan Bayramı'nda da Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

KALÇA DANSI YAPTI

Bayramın ikinci gününde sevenleriyle bir araya gelen 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, sesinin yanı sıra kıyafeti ve dansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Lacivert taş işlemeli deri bacak dekolteli bir kıyafet giyen Eliçe, kendisini müziğin ritmine kaptırarak kalça dansı yapmayı ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, "Harika bir bayram programı oldu çok eğlendiğimiz doğrudur" notunu ekledi.

Pınar Eliçe, 1988 yılında Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan Eliçe, sonra assolistliğe yönelmişti.

Bayramda sahneye çıkan Pınar Eliçe, kalça dansı yaptı

Bayramda sahneye çıkan Pınar Eliçe, kalça dansı yaptı

Bayramda sahneye çıkan Pınar Eliçe, kalça dansı yaptı

Bayramda sahneye çıkan Pınar Eliçe, kalça dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Pınar Eliçe Magazin Haberler

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