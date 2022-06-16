Barbie filminde Ken bebeği canlandıran yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, imaj değiştirdi - Haberler

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Barbie filminde Ken bebeği canlandıran yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, imaj değiştirdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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'Barbie' filminde oyuncak bebek Ken'i canlandıran Ryan Gosling'in filmden ilk karesi yayımlandı. Oyuncu, yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Hayranları ise oyuncunun bu halini hiç beğenmedi.

Kanada asıllı İngiliz oyuncusu Ryan Gosling, yakında yayınlanacak olan Barbie filmindeki imajıyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Hayranları Twitter üzerinden Ryan'ın filmde oynadığı Ken karakterini canlandırmak için büründüğü yeni imajını korkunç olarak nitelendirdi.

Barbie filminde Ken bebeği canlandıran yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, imaj değiştirdi

48 yaşındaki Eva Mendes ile aşk yaşayan ve The Notebook ve La La Lamnd gibi filmlerde gösterdiği performansla göz dolduran yakışıklı oyuncu filmdeki yeni imajı ile hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Barbie filminde Ken bebeği canlandıran yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, imaj değiştirdi

Oyuncunun kısa beyaz saçlarını, turuncu tenini ve takım kot giyimini gören hayranları, bir stilistin bu kadar yakışıklı adamı nasıl bu kadar çirkin bir duruma getirebildiğini sorguladı.

Barbie filminde Ken bebeği canlandıran yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, imaj değiştirdi

MARGOT ROBBİE BARBİE ROLÜNDE

ABD'li yapım şirketi Warner Bros, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından filmden Margot Robbie'li ilk kareyi paylaşmıştı.

Barbie filminde Ken bebeği canlandıran yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, imaj değiştirdi

Filmde Barbie karakterini canlandıran 31 yaşındaki Robbie, ilk karesinde Chevrolet Corvette marka pembe klasik bir otomobilde görülüyordu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Margot Robbie Ryan Gosling Magazin Haberler

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