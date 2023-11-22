Banu Parlak'ın yeniden gözaltına alınmasına yol açan silah videosu ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla yeniden gözaltına alındı. Banu Parlak'ın silahla çekip yayınladığı video ise ortaya çıktı.

Çektiği silah videosuyla hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı.

EVİNDE RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Polis ekipleri, Banu Parlak'ın evinde yaptıkları aramada bir adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirdi.

"BENİM DE BÖYLE MERAKLARIM VAR"

Parlak, gözaltına alınmasına neden olan videosunda silahın ruhsatlı olduğunu söyleyerek, "Benim de; araba, ev gibi değil de böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada. Kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz yani." ifadelerini kullanmıştı.

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Öte yandan Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat ile yaşadığı tartışmalar sonrasında gündeme gelmiş ve sahibi olduğu güzellik merkezi kurşunlanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Banu Parlak, husumetli olduğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası, sevincinden dans ettiği bir video yayınlamıştı. Parlak geçtiğimiz günlerde de bir kooperatifle ilgili usulsüzlük nedeniyle gözaltına alınmıştı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.