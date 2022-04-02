Balayı Gibi Tatil! Gecelik Otel Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ünlü popçu Hadise, gündeme bu kez Maldivler'de tatil yaptığı otel ile geldi. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.

Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.

Düğün hazırlıklarına tam gaz devam eden çift, firmaların sponsorluk isteklerini geri çevirmedi. Adeta yarış halinde bulunan firmalar tarafından Maldivler'de tatil ayarlandı.

GECELİĞİ 35 BİN LİRALIK OTELDE BEDAVA KALIYORLAR!

Ünlü popçunun 13,6 milyonluk hesabından reklam yapması karşılığında Maldivler'de lüks otelin geceliği 35 bin liralık odalarında ön balayına çıktı. Hesabından paylaşımları devam eden Hadise'nin neredeyse tatilini bedavaya getirdiği öğrenildi.