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Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı: Yunus Emre'nin eşinden ifşa geldi

Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı: Yunus Emre'nin eşinden ifşa geldi
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Survivor 2024 yarışmacısı Yunus Emre'ye sosyal medyadan mesaj atan Bahar Candan, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından ifşa edildi. Özden, Instagram hikayesinde Candan'ı 'evli adamlara mesaj atan mide bulandırıcı zavallı' olarak sözleriyle eleştirdi.

Geçtiğimiz yıl tutuklanarak cezaevine gönderilen ve birkaç ay sonra tahliye olan Bahar Candan son olarak Survivor Yunus Emre'ye mesaj atmasıyla gündeme geldi. Yusuf Emre'nin eşi Beria Özden ise mesajı ifşa etti.

Bahar Candan, Survivor 2024'te yarışan Yunus Emre'ye sosyal medyadan mesaj attı. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı mesajı "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak Instagram hikayesinde paylaştı.

Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı: Yunus Emre'nin eşinden ifşa geldi

"BASİT, GURURSUZ"

Bahar Candan ise bu paylaşımın ardından Yunus Emre'nin bodyguard'ı olduğunu söyledi.

Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı: Yunus Emre'nin eşinden ifşa geldi

Beria Özden, Candan'ın bu sözleri sonrası "Stüdyoda denk geldiğinden çekilmiş saçma bir foto çok büyütülecek bir şey değil. Allah akıl fikir versin diyeceğim de kime diyeceğim hayvan laf anlar bu anlamaz. Basitlik, gurursuzluk, hayattan ders çıkarma 0" diyerek ateş püskürdü.

Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı: Yunus Emre'nin eşinden ifşa geldi

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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