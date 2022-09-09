Bahar Candan'dan ablası Nihal'le ilgili bomba paylaşım: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler iş için bir araya geldi. Bahar Candan, ablasını videoya kaydettiği sırada Nihal Candan'ın dekoltesi iyice açıldı. Sosyal medya kullanıcıları video için "Sil bunu, bütün göğüsleri ortada" yorumunda bulundu.

Show TV ekranlarında katıldıkları İşte Benim Stilim yarışmasıyla adlarını duyuran, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal Candan ve Bahar Candan, yine bir paylaşım nedeniyle çok konuşuldu.

DEKOLTESİ ABARTIYA KAÇTI

Bahar Candan ve Nihal Candan iş için bir araya geldi. Nihal Candan'ın ilginç tarzını ise kardeşi paylaştı. Bir elbise giyen Nihal'ın göğüsleri adeta açıktı. O anları paylaşan Bahar Candan herkesi şoke etti.

"SİL BUNU HEMEN"

Nihal Candan ise kendi sosyal medyasında önce üzerinde ceket olan pozları paylaştı sonra ise ceketi açıp göğüslerini sergiledi. O anlar sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları video için "Sil bunu, bütün göğüsleri ortada" yorumunda bulundu.