Bahar Candan banka hesabını paylaştı, 12 milyon TL'yi görenlerin ağzı açık kaldı

Paylaşımları ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu sefer de banka hesabındaki parayı paylaştı. Hesabında 12 milyon TL bulunan Candan, paylaşımına "Bir uyandım hayatımı çalmışlar" notunu ekledi.

Yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

12 MİLYONLUK HESABINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde her anını paylaştığı sosyal medya hesabından popo dikleştirme yaptırdığı anları yayınlayan Candan, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Candan bu sefer de banka hesabındaki 12 milyon TL'lik miktarı paylaştı. Mal varlığıyla dikkat çeken Candan, paylaşıma "Bir uyandım hayatımı çalmışlar" yazdı.

ESKİ SEVGİLİSİ ŞİMDİLERDE EBRU GÜNDEŞ'LE AŞK YAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Bahar Candan, şimdilerde Ebru Gündeş ile birlikte olan eski sevgilisi Rasaan Khosknaw hakkında konuşmuştu. Candan "Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusu üzerine "Evet. Hani 40 fırın ekmek yemek lazım derler ya... Ben ne kadar popüler olursam olayım bazı noktalarda 40-45 fırın ekmek yemem gerekiyor. Biz çok genç yaşta ünlü olduk ama bir şeyler eksik. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim. Ben yıllar önce bir darp olayı yaşadım. Hadise hemen 'kadına şiddete hayır' diyerek beni paylaştı ama Ebru Gündeş paylaşmadı. Nur Yerlitaş da bizi bir yerde tanıştırmıştı ama ben Ebru Gündeş'in benden hoşlanmadığını hissetmiştim" ifadelerini kullanmıştı.