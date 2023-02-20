BAFTA 2023'e damga vuran olay! Ünlü isimler deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye destek olmak için mavi kurdele taktı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimler, gecede Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinden dolayı dayanışma mesajı göndermek için mavi kurdele taktı.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yıl da muhteşem bir törenle düzenlendi. Gecede En İyi Çıkış (İngiliz yazar, yönetmen ve yapımcı) dalında ödüle layık görülen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe özel bir teşekkürde bulundu.

"DEPREMDEN ETKİLENMEYEN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan deprem felaketiyle ilgili konuşan Wells, "Filmde çalışan Türk ekibe de özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede, Türkiye ve Suriye'ye etki eden depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Aftersun filminde bir kız çocuğu ile babasının Türkiye'de yaptığı tatil anlatılıyor.

DAYANIŞMA MESAJI VERMEK İÇİN MAVİ KURDELE TAKTILAR

Öte yandan birçok ünlü isim, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremden dolayı dayanışma çağrısı yaptı. Türkiye ve Suriye'ye destek olan ünlü isimler, geceye mavi kurdele takarak geldi.

"ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR, ÇOK ÜZÜCÜ"

Mavi kurdele takan isimlerin arasında gelen Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal, "Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi" dedi. Kırmızı halıda soruları yanıtlarken depremlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren oyuncu, "Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü" şeklinde konuştu.

DESTEKLERİNİ GÖSTERDİLER

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Röportaj esnasında Mescal'in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti.

"All Quiet On The Western Front" (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin yönetmeni Edward Berger, "The Banshees of Inisherin" filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, "Everything Everywhere All at Once" (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin oyuncularından Jamie Lee Curtis ile Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.

"BLANCHETT'İN RİCASIYLA MAVİ KURDELE TAKTIK"

PA Haber Ajansı'ına konuşan Curtis, mavi kurdeleleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçilerinden birisi olan Blanchett'in ricasıyla taktıklarını söyledi. UNHCR, geçen yıl 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nde ünlü isimlerden, yerlerinden edilmiş insanlarla dayanışma ve mülteci konusunda farkındalık yaratmak için mavi kurdele takmalarını istemişti. Bu, "#withrefugees" ("#MültecilerleBirlikte") etiketiyle bir sosyal medya kampanyasına da dönüşmüştü.

14 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan All Quiet On The Western Front filmi, 14 dalda aday gösterildi. Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Sinematografi de dahil olmak üzere toplam yedi dalda ödüllere layık görüldü.Almanca film, BAFTA'da İngilizce olmayan bir filmin aldığı en çok ödülü de toplayarak rekor kırdı.