Aysun Kayacı... BODRUM'DA KEYFİ YERİNDE!

2012 yılında evlenerek yurt dışına taşınan ve yıllardır gözlerden uzak yaşayan Aysun Kayacı, tatil için Türkiye'ye geldi. Bodrum'daki evinin iskelesinde görüntülenen Kayacı, sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönemin en gözde modellerinin başında gelen Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı. 2012 yılında yurt dışına taşınan model, geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Bodrum'da tatil yapan Kayacı, siyah mayosuyla objektiflere takıldı.

BODRUM'DA TATİLDE

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi.

"Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla yıllardır konuşulmaya devam eden Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Uzun zamandır ortalık görünmeyen Kayacı, sonunda ortaya çıktı.

Ünü manken Bodrum'da objektiflere takıldı.

TÜRKBÜKÜ'NDE TATİL KEYFİ

Bu yaz da Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a gelen Aysun Kayacı, önceki gün Türkbükü'nde bulunan evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.

'Zehirli Çiçek', 'Çat Kapı' 'Doktorlar', 'Sessiz Gemiler' ve 'Gece Gündüz' dizilerinde kamera karşısına geçen 44 yaşındaki eski model, tatilde arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi.

ARKADAŞIYLA EĞLENCELİ ANLAR

Efe Kapancı ile evliliğinden Maya adında bir çocuğu olan ünlü isim, iskelede dans edip, kurtlarını döktü.

Aysun Kayacı, her adımıyla magazin gündeminden düşmediği günlerin aksine uzun süredir kameralardan uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.