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Aysun Kayacı... BODRUM'DA KEYFİ YERİNDE!

Magazin Haberleri

2012 yılında evlenerek yurt dışına taşınan ve yıllardır gözlerden uzak yaşayan Aysun Kayacı, tatil için Türkiye'ye geldi. Bodrum'daki evinin iskelesinde görüntülenen Kayacı, sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönemin en gözde modellerinin başında gelen Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı. 2012 yılında yurt dışına taşınan model, geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Bodrum'da tatil yapan Kayacı, siyah mayosuyla objektiflere takıldı.

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

BODRUM'DA TATİLDE

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi.

"Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla yıllardır konuşulmaya devam eden Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Uzun zamandır ortalık görünmeyen Kayacı, sonunda ortaya çıktı.

Ünü manken Bodrum'da objektiflere takıldı.

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

TÜRKBÜKÜ'NDE TATİL KEYFİ

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

Bu yaz da Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a gelen Aysun Kayacı, önceki gün Türkbükü'nde bulunan evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

'Zehirli Çiçek', 'Çat Kapı' 'Doktorlar', 'Sessiz Gemiler' ve 'Gece Gündüz' dizilerinde kamera karşısına geçen 44 yaşındaki eski model, tatilde arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi.

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

ARKADAŞIYLA EĞLENCELİ ANLAR

Efe Kapancı ile evliliğinden Maya adında bir çocuğu olan ünlü isim, iskelede dans edip, kurtlarını döktü.

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

Aysun Kayacı, her adımıyla magazin gündeminden düşmediği günlerin aksine uzun süredir kameralardan uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Aysun Kayacı, Bodrum tatilinde İskelede dans etti

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Aysun Kayacı Türkbükü Türkiye Bodrum Magazin Haberler

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