Ayrılık Sonrası Şok Eden İhanet İddiası

63 yaşındaki Madonna, 2015'teki Rebel Heart turnesi tanıştığı kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi ve dansçısı Ahlamalik Williams'dan sessiz sedasız ayrıldı.

"DOĞRU BİRİ DEĞİLDİ"

Madonna, sürpriz ayrılık sonrası "Hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında… Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda" şeklinde bir açıklama yaptı.

AYRILIK SONRASI AİLESİNE YÖNELDİ

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Madonna ayrılığın ardından kendini yoğun bir sosyal hayata attı, arkadaşları ve ailesiyle görüşüyor. Yaklaşan biyografisi, müziği ve ailesiyle ilgilenmek için dolu bir programı var. Ahlamalik ile bir süredir işler ters gidiyordu. Aralarında aşk var ama şimdilik ayrılmaya karar verdiler" dedi.

İHANETE Mİ UĞRADI?

Bir başka kaynak ise, Madonna'nın ihanete uğradığını öne sürdü.

MADONNA KİMDİR?

Madonna, 16 Ağustos 1958'de ABD'de dünyaya gelmiştir. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadını. 1980'lerden beri "Pop'un Kraliçesi" olarak anılır. Kırk yılı aşkın süredir en önemli kültürel simgelerden biridir.

Ana akım popüler müzikteki söz içeriğinin sınırlarını genişleterek büyük bir popülerlik elde etti ve video klip görüntüleriyle MTV'de bir fikstür oluşturdu. Müziği ile görünümünü sürekli yeniden keşfetmesi ve müzik endüstrisindeki özerklik standardını elinde tutmasıyla bilinir. Müzik eleştirmenleri kendisi hakkında farklı övgüler sundu, ayrıca yenilikçi müzik yapımlarıyla çeşitli tartışmalara neden oldu. Dünya genelinde çok sayıda sanatçı üzerinde etki bıraktı. Rolling Stone dergisinin hazırladığı "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 36. sıradadır.

MADONNA ÖZEL HAYATI

70'lerin sonunda Madonna, beraber Breakfast Club adlı grubunu kurduğu Dan Gilroy ile birliktelik yaşadı.1980'lerin başında, albümlerinde yapımcılık yapan Stephen Bray, sanatçı Jean-Michel Basquiat, DJ ve yapımcı Mark Kamins ve müzisyen Jellybean Benitez ile birliktelik yaşadı. "Material Girl"ün yayımlandığı 1985 yılında Madonna, oyuncu Sean Penn ile tanıştı ve o yıl onunla evlendi. Ancak 1988'in sonunda ayrılmaya karar veren çift, 1989 yılının Ocak ayında da boşandı. Evliliğin ardından Madonna ; "Tamamen işlerime yoğunlaşmıştım ve bu aşk için fazla cömert davranamadım" şeklinde beyanatta bulundu. Madonna, kısa süre sonra Dick Tracy filminde beraber çalıştığı Warren Beatty ile beraberlik yaşadı. Ancak çift 1990 yılının sonbaharında ayrıldı.

1990 yılının sonunda Madonna, biseksüel aktör Tony Ward ile birliktelik yaşadı.Sanatçı, Ward ile beraber "Cherish" (1989) ve "Justify My Love" (1990) kliplerinde yer aldı. Ancak bu beraberlik de 1991 yılının başında bitti. Madonna bunun hemen ardından rap şarkıcısı Vanilla Ice ile sekiz aylık bir beraberliğe başladı. Vanilla Ice, Madonna'nın olaylı 1992 kitabı Sex'te yer aldı. Madonna, sonrasında Dennis Rodman ile 1990'ların ortasında beraberlik yaşadı. Eylül 1994'te, Central Park'ta, Madonna Carlos Leon ile tanıştı.14 Ekim 1996'da Madonna, Los Angeles'ta kızı Lourdes Maria Ciccone Leon'u dünyaya getirdi. Madonna yine Andy Bird ile beraberlik yaşadı. Bird, bu birlikteliği anlatan bir kitabı 2000'de yayımladı.Madonna, sonrasında yönetmen Guy Ritchie ile bir beraberliğe başladı. Çift Sting ve karısı Trudie Styler aracılığıyla tanıştı. 11 Ağustos 2000'de Madonna oğlu Rocco'yu Los Angeles'ta dünyaya getirdi.22 Aralık 2000'de Madonna ve Ritchie İskoçya'da evlendi. 15 Ekim 2008'de Guy Ritchie ve Madonna'nın boşanacağı bildirildi. Boşanma işlemi 2 Ocak 2009 Cuma günü tamamlandı. Boşanma tazminatı olarak Madonna, 50 milyon ve 60 milyon sterlin arası bir tazminat ödedi.

Madonna, 2018-2022 yılları arasında dansçısı Ahlamalik Williams ile aşk yaşadı.

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