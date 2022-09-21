Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayça Ayşin Turan'dan O İddialara Cevap!

Magazin Haberleri

Ayça Ayşin Turan'dan O İddialara Cevap!

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki akşam Contemporary İstanbul'a katıldı. Turan, Alp Navruz ile aralarında sık sık kıskançlık krizi yaşandığı iddiasına cevap verdi. İşte detaylar...

Lüks araçların önünde poz veren Ayça Ayşin Turan, "Herkesin hayalinde böyle araçlar vardır. Araçta favorim rengim mavi" dedi.

"KISKANÇLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Alp Navruz ile aralarında sık sık kıskançlık krizi yaşandığına dair çıkan haberlere açıklık getiren güzel oyuncu, "Arkadaşlar inanın dediğim gibi bazı şeyleri bende sizler sayesinde öğreniyorum. Kıskançlık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"YENİ PROJELERİ OKUYORUM"

Sözlerini sürdüren Turan, "Şimdi hem dinleniyorum, hem yeni projeleri okuyorum" dedi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

Ayça Ayşin Turan bir süredir partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Ayça Ayşin Turan Alp Navruz Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title