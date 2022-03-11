Aslı Bekiroğlu çıktığı defilede topuklu ayakkabının azizliğine uğradı

Dünya Kadınlar Günü onuruna Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına 8 Mart gecesinde organizasyon düzenlendi. Çağla Şikel'in sunduğu etkinlik çerçevesinde bir de defile yapıldı.

TOPUKLUNUN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyuma çıktığı defilede Aslı Bekiroğlu da podyumda yürüdü. Ancak Bekiroğlu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı.

YÜRÜYÜŞÜ ÇIPLAK AYAKLA TAMAMLADI

Aslı Bekiroğlu, ayakkabısı ayağından çıkınca diğer ayakkabısını da podyuma atarak çıplak ayakla yürüyüşünü tamamladı. Ünlü oyuncunun sempatik anları Twitter'da TT oldu.

Snob Magazin / Magazin