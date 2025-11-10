Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta ve sosyal medyada sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

TÜRKİYE ATA'SINI SAYGIYLA ANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştu. Aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde, yurt genelinde düzenlenen anma törenleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Atatürk'e duyulan özlem ve minnet bir kez daha dile getirildi.

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla Atatürk'e olan sevgilerini ifade etti.

ÜNLÜLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim, 10 Kasım'da paylaştıkları mesajlarla Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı.

Cem Yılmaz : Büyük Atatürk"ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.Her millete nasip olmaz bir liderimiz oldugu için gururlu,kendisinden nasiplenmemiş her kuşaktan sebep, hüzün doluyum Ölmez fikirlerin ve öngörünle çok yaşa büyük Atatürk ???? Mekanın cennet olsun.

Acun Ilıcalı : Vefatının 87. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Tarkan : Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz.

Fahriye Evcen : Ata'm, sevgin tükenmez bizde, sonsuza dek izinde.

Merve Boluğur : Minnet ve özlemle

Demet Özdemir : Bu kalp seni unutur mu?

Ata Demirer : En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet... Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.

Birce Akalay : Yarın, öldüğümü söyleyecekler inanmayın

Türkan Şoray : Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle.. Kalbimdesin..

Behzat Uygur: Sadece bir an değil, bir ömür saygıyla, minnetle izinde.