Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı, sosyal medyaya bomba gibi düştü

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli yepyeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı reklamda yeni imajını şapka ile gizleyen ünlü oyuncunun sarı bıyıkları dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk yapımı dizileriyle oldukça ses getirdi. Özellikle başrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynayacağı Atatürk dizisi.

KADRODA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Yer aldığı her projede adından başarıyla söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizinin kadrosunda, Emma Watson, Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya gibi isimler de yer alıyor.

YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli'nin dizi için değiştirdiği imajı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Yüzü olduğu reklam filminde imajını gizlemeye çalışan yakışıklı oyuncunun sarıya boyadığı bıyıkları dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlü oyuncunun yeni imajı;