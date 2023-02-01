'At gibi aşığım' diyen İrem Derici, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı

"At gibi aşığım" sözleriyle konuşulan şarkıcı İrem Derici'nin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Derici'nin eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkilinin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Yoğun bir konser maratonu bulunan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunan Derici'nin yeni aşkı ortaya çıktı.

AYNI PAYLAŞIMI YAPTILAR

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'ın haberine göre, 35 yaşındaki İrem Derici'nin gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele verdi. Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne serdi.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.