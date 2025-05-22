Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı
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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz mekânı satışa çıktı! Bihter'in gözyaşlarına, Behlül'ün kaçışlarına sahne olan Arsen Hanım'ın 23 odalı görkemli Çatalca çiftliği, 135 milyon TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

Televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Aşk-ı Memnu, yalnızca güçlü oyunculukları ve çarpıcı senaryosuyla değil, aynı zamanda unutulmaz mekânlarıyla da geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etti. Bu ikonik dizinin en çok hatırlanan çekim alanlarından biri olan Arsen Hanım'ın Çatalca'daki çiftlik evi, şimdi satışa çıkarıldı.

Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Dizide, Ziyagil ailesinin şehir hayatından kaçıp soluklandığı ve Bihter ile Behlül'ün yasak aşk hikâyesinin dönüm noktalarına sahne olan bu çiftlik evi, 135 milyon TL'lik fiyat etiketiyle bir emlak ilan sitesinde listeye alındı.

Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

23 odaya sahip olan yapı, taş mimarisi, geniş arazisi ve doğal dokusuyla hem gayrimenkul meraklılarının hem de nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayımlanan ve hâlâ tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden Aşk-ı Memnu'da çiftlik, sadece fiziksel bir mekân değil, aynı zamanda karakterlerin ruh halini yansıtan simgesel bir alan olarak öne çıkıyordu. Şömine başı sohbetleri, geniş çayırlarda geçen dramatik sahneler ve doğal ambiyansıyla bu çiftlik, dizinin atmosferini tamamlayan önemli bir unsurdu.

Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Her ne kadar ilan detaylarında iç mimari özelliklere dair bilgi verilmemiş olsa da, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yorumlar, yapının dizideki geçmişi nedeniyle koleksiyonerler ve Aşk-ı Memnu hayranları için özel bir anlam taşıdığını gösteriyor. Satış süreciyle ilgili henüz mülk sahibinden ya da ilgili emlak ofisinden resmi bir açıklama yapılmadı. Çatalca'daki bu tarihi yapı, yalnızca bir gayrimenkul değil, aynı zamanda Türk dizi tarihine tanıklık etmiş kültürel bir miras olarak görülüyor.

Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Bihter de içinde mi? :)))

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