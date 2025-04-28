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Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş görkemli villasının kapıları açtı

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Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Zerrin Arbaş, uzun süren sessizliğini bozdu. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Hülya karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, yıllar sonra bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını ilk kez izleyicilere açtı.

78 yaşındaki deneyimli oyuncu Zerrin Akbaş, kariyeri boyunca sayısız dizi ve film projesinde yer alarak Yeşilçam'ın altın çağında adını unutulmazlar arasına yazdırmıştı. Son olarak Aşk-ı Memnu'da performans sergileyen Arbaş, ekranlardan uzak geçirdiği uzun yılların ardından yeniden gündeme geldi. Usta isim görkemli evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş'ın görkemli villasının kapıları açtı

Beş oda ve geniş bir salondan oluşan bu şık villaya adım atar atmaz, klasik tarzdaki dekorasyon dikkat çekiyor. Evin neredeyse her duvarı, birbirinden kıymetli sanat eserleriyle süslenmiş. Ünlü ressam Avni Arbaş'ın kızı olan Zerrin Arbaş, henüz 18 yaşındayken Los Angeles'a taşındı. Hayatının 30 yılını bu şehirde geçiren sanatçı, yaklaşık 25 yıldır ise İstanbul'un nezih semtlerinden Göktürk'te yaşamını sürdürüyor.

Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş'ın görkemli villasının kapıları açtı

Programda Kemerburgaz'daki lüks villasında yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunan Zerrin Arbaş, göz alıcı eviyle de dikkat çekti. Beş oda bir salon olan geniş villasında yaşamını sürdüren sanatçı, evini kedileriyle paylaştığını söyledi.

Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş'ın görkemli villasının kapıları açtı

Zerrin Arbaş'ın doğal ve içten halleri, izleyicilerden büyük ilgi görürken; usta oyuncunun yıllar geçse de zarafetinden hiçbir şey kaybetmediği yorumları yapıldı.

Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş'ın görkemli villasının kapıları açtı

Uzun bir aradan sonra Aşk-ı Memnu dizisiyle ekrana dönen oyuncu o dönemi şu sözlerle anlattı: Yazılan rol naif bir insandı. Bana 'siz oynar mısınız' diye teklif geldi. Birdenbire kendimi Aşk-ı Memnu setinde buldum, iyi bir hatıra. Herkesin çok izleyip sevdiği bir işte. Ben son sezonda katıldım.

Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş'ın görkemli villasının kapıları açtı

Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş görkemli villasının kapıları açtı
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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