Aşk-ı Memnu dizisinin emektar ismi Zerrin Arbaş görkemli villasının kapıları açtı

78 yaşındaki deneyimli oyuncu Zerrin Akbaş, kariyeri boyunca sayısız dizi ve film projesinde yer alarak Yeşilçam'ın altın çağında adını unutulmazlar arasına yazdırmıştı. Son olarak Aşk-ı Memnu'da performans sergileyen Arbaş, ekranlardan uzak geçirdiği uzun yılların ardından yeniden gündeme geldi. Usta isim görkemli evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

Beş oda ve geniş bir salondan oluşan bu şık villaya adım atar atmaz, klasik tarzdaki dekorasyon dikkat çekiyor. Evin neredeyse her duvarı, birbirinden kıymetli sanat eserleriyle süslenmiş. Ünlü ressam Avni Arbaş'ın kızı olan Zerrin Arbaş, henüz 18 yaşındayken Los Angeles'a taşındı. Hayatının 30 yılını bu şehirde geçiren sanatçı, yaklaşık 25 yıldır ise İstanbul'un nezih semtlerinden Göktürk'te yaşamını sürdürüyor.

Programda Kemerburgaz'daki lüks villasında yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunan Zerrin Arbaş, göz alıcı eviyle de dikkat çekti. Beş oda bir salon olan geniş villasında yaşamını sürdüren sanatçı, evini kedileriyle paylaştığını söyledi.

Zerrin Arbaş'ın doğal ve içten halleri, izleyicilerden büyük ilgi görürken; usta oyuncunun yıllar geçse de zarafetinden hiçbir şey kaybetmediği yorumları yapıldı.

Uzun bir aradan sonra Aşk-ı Memnu dizisiyle ekrana dönen oyuncu o dönemi şu sözlerle anlattı: Yazılan rol naif bir insandı. Bana 'siz oynar mısınız' diye teklif geldi. Birdenbire kendimi Aşk-ı Memnu setinde buldum, iyi bir hatıra. Herkesin çok izleyip sevdiği bir işte. Ben son sezonda katıldım.