Aşk dolu dizgin devam ediyor! Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile sarmaş dolaş görüntülendi

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bir süredir müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor. Önceki gün bir paylaşım yaparak ilişkilerini ilan eden ikili, bir konserde sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi.

2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenmiş ancak aşk iddiasını yalanlamıştı. Bir süredir göz önünde görünmeyen ikili, sosyal medya hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak ilişkilerini ilan etti.

KONSERE GİTTİLER

gönlünü kendinden yaşça küçük bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptıran Defne Samyeli, sevgilisiyle konsere gitti. Konserden herhangi bir paylaşım yapmayan çift, konserdeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ikilinin birbirine sarılarak eğlendiği görülüyor.