Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'ye 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe altyapısına katılarak gelen Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmeyle dikkat çekti. Sezon başında Konyaspor'dan Batman Petrolspor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şeyda Şahin ile hayatını birleştirme kararı alarak nişanlandı.

BATMAN'DA TÜRK GELENEKLERİNE GÖRE NİŞANLANDI

Jin-ho Jo ile Şeyda Şahin'in nişan töreni, iki ailenin yakınları ve çiftin dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türk geleneklerine uygun olarak düzenlenen törende nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Batman Petrolspor Kulübü de Güney Koreli futbolcusunun mutlu gününe ait fotoğrafları resmi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Paylaşımın ardından çok sayıda taraftar genç çifte tebrik mesajları gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN BATMAN'A UZANAN KARİYER

Ülkesinde bir dönem "Altın Çocuk" olarak anılan Jin-ho Jo, Türkiye kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Ardından Sırbistan'da kiralık olarak forma giyen Güney Koreli futbolcu, Konyaspor'a transfer olarak Süper Lig'de oynama fırsatı yakaladı.

Konyaspor tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu olan Jin-ho Jo, temmuz ayında Batman Petrolspor'a kiralandı. Genç oyuncu, böylece Türkiye'deki futbol kariyerine Batman temsilcisinde devam etmeye başladı.

13 MAÇTA 6 ASİST YAPTI

Batman Petrolspor formasıyla bu sezon 1. Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Jin-ho Jo, takımına 6 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, Batman'da hem kariyerini sürdürürken hem de evlilik yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Kaynak: Haberler.com