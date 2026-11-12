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Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı

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Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
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Türkiye'ye Fenerbahçe altyapısında başlayan futbol kariyeriyle adım atan Güney Koreli Jin-ho Jo, Batman'da evlilik yolunda ilk adımı attı. Konyaspor'dan Batman Petrolspor'a kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, Şeyda Şahin ile Türk geleneklerine uygun bir törenle nişanlandı. Genç çiftin mutluluğu Batman Petrolspor taraftarları tarafından da sevinçle karşılandı.

  • Batman Petrolspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo, Şeyda Şahin ile Batman'da Türk geleneklerine uygun bir törenle nişanlandı.
  • Jin-ho Jo, bu sezon 1. Lig'de Batman Petrolspor formasıyla çıktığı 13 maçta 6 asist yaptı.
  • Konyaspor tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu olan Jin-ho Jo, temmuz ayında Batman Petrolspor'a kiralandı.

Türkiye'ye 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe altyapısına katılarak gelen Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmeyle dikkat çekti. Sezon başında Konyaspor'dan Batman Petrolspor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şeyda Şahin ile hayatını birleştirme kararı alarak nişanlandı.

BATMAN'DA TÜRK GELENEKLERİNE GÖRE NİŞANLANDI

Jin-ho Jo ile Şeyda Şahin'in nişan töreni, iki ailenin yakınları ve çiftin dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türk geleneklerine uygun olarak düzenlenen törende nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Batman Petrolspor Kulübü de Güney Koreli futbolcusunun mutlu gününe ait fotoğrafları resmi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Paylaşımın ardından çok sayıda taraftar genç çifte tebrik mesajları gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN BATMAN'A UZANAN KARİYER

Ülkesinde bir dönem "Altın Çocuk" olarak anılan Jin-ho Jo, Türkiye kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Ardından Sırbistan'da kiralık olarak forma giyen Güney Koreli futbolcu, Konyaspor'a transfer olarak Süper Lig'de oynama fırsatı yakaladı.

Konyaspor tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu olan Jin-ho Jo, temmuz ayında Batman Petrolspor'a kiralandı. Genç oyuncu, böylece Türkiye'deki futbol kariyerine Batman temsilcisinde devam etmeye başladı.

13 MAÇTA 6 ASİST YAPTI

Batman Petrolspor formasıyla bu sezon 1. Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Jin-ho Jo, takımına 6 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, Batman'da hem kariyerini sürdürürken hem de evlilik yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Kaynak: Haberler.com
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