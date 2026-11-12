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Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

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Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
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NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı, 11 Kasım akşamı yayımlanan 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Devrim Özkan'ın canlandırdığı Ceylan karakterinin yer aldığı bir sahnede yapılan devamlılık hatası dikkat çekti. Ceylan'ın bir sahnede giydiği külotlu çorabın sonraki sahnede olmaması izleyicilerin tepkisini çekti.

  • Yeraltı dizisinin son bölümünde, Ceylan karakterinin ilk sahnede külotlu çorap giydiği, sahne geçişinin ardından ise külotlu çorabının olmadığı görüldü.
  • Melek'in doğum günü sahnesinde ortaya çıkan bu devamlılık hatası izleyiciler tarafından eleştirildi.
  • İzleyiciler yapım ekibine yönelik 'kurgu faciası' ve 'çok saçma olmuş' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Yeraltı dizisinin son bölümünde yaşanan bir çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. Melek'in doğum günü nedeniyle aile üyelerinin bir araya geldiği bölümde, Haydar Ali ve Ceylan'ın sürpriz yaptığı sahneler dikkat çekti. Ancak sahneler arasındaki bir detay, izleyicilerin eleştirilerine neden oldu.

CEYLAN'IN KÜLOTLU ÇORABI BİR ANDA KAYBOLDU

Devrim Özkan'ın hayat verdiği Ceylan karakterinin mini eteğinin altında ilk sahnede külotlu çorap bulunduğu görüldü. Ancak sahne geçişinin ardından karakterin külotlu çorap giymediği fark edildi.

Sahneler arasındaki bu tutarsızlık, diziyi dikkatle takip eden izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Söz konusu devamlılık hatasını fark eden izleyiciler, yapım ekibine yönelik eleştirilerde bulundu. Bazı izleyiciler, "İzleyicilerin zekâlarını saygı duyun", "Göz göre göre kurgu faciası", "Bunu nasıl fark etmediniz?" ve "Çok saçma olmuş" yorumlarını yaptı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBS:

böyle bişey olamaz yaa bu ne rezalet :)

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