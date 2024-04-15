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Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a 2.1 milyon euroluk araba aldı

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Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen davada yargılanan Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılma iddialarıyla gündeme gelen Arda Turan, adından söz ettirmeye devam ediyor.

EŞİNE LÜKS ARABA HEDİYE ETTİ

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a 2.1 milyon euroluk Rolls-Royce hediye etti. Aslıhan Doğan Turan ise yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı.

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a 2.1 milyon euroluk araba aldı

70 MİLYON TL

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon euroya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a 2.1 milyon euroluk araba aldı

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a 2.1 milyon euroluk araba aldı

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin

Aslıhan Doğan Arda Turan Ünlüler Otomobil Magazin Haberler

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