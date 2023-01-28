Annesinin onayı olmadan evlenen Özcan Deniz, sorulara tek cümlelik cevap: Sorunlar aile arasında kalacak

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta iki yıldır birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar ile evinde sade bir nikah töreniyle evlendi. Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar, balayı tatili için gittikleri Dubai dönüşü havalimanında objektiflere takıldı. Mutlulukları yüzünden okunan çift, "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için" dedi.

"AİLEVİ SORUNLAR AİLE ARASINDA KALIYOR"

Geçtiğimiz aylarda Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in bu evliliğe karşı olduğunu söyleyerek "Birlikte olsunlar ama evlenmesinler" demişlerdi. Annesinin onayını almadan evlenen Özcan Deniz, havalimanında aileyle ilgili soruları tek cümleyle geçiştirmeyi tercih etti. Deniz, aileyle ilgili sorulara "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cumartesi gecesi sahnem var diye erken döndük" yanıtını verdi. Şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.