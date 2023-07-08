Annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, ilk aile pozunu paylaştı
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4 Temmuz'da Elay adını verdiği kızını kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşi ve bebeğiyle fotoğrafını paylaşarak "Hayatımın en özel günü. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" dedi.
Geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Kızına Elay adını veren oyuncu, sosyal medya hesabından ilk aile pozunu paylaştı.
Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullandı.
Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek?— Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023