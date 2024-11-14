Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi

Ünlü şarkıcı Kesha, Berlin'de düzenlenen Glamour Ödülleri'nde talihsiz anlar yaşadı. "Yılın Kadınları" ödülünü almak için törene katılan 37 yaşındaki sanatçı, kırmızı halıda kıyafet kazası geçirdi.

2010 MTV Video Müzik Ödülleri'nde giydiği "çöp torbası elbise" ile gündem olan Kesha, bu kez aynı elbisenin yenilenmiş versiyonuyla dikkat çekti. Siyah, straplez ve korse tarzında tasarlanan elbisenin sırtı açık ve iplerle tutturulmuştu.

Kırmızı halıda poz verirken elektronik sigara içen sanatçının önce ayakkabısı düştü, ardından yırtmaçlı elbisesi açılınca zor anlar yaşadı. Görevliler hemen yardıma koşarak Kesha'nın siyah zımbalı sandaletini giymesine yardımcı oldu.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, "Kesha çöp torbası elbisesiyle geri döndü", "Yeni versiyonu çok etkileyici" gibi yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise elektronik sigara kullanımı nedeniyle törenden çıkarılıp çıkarılmadığını merak etti.

Gerçek adı Kesha Rose Sebert olan sanatçı, "Timber" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor. Glamour Ödülleri'nde "Yılın Kadınları" kategorisinde ödül alan Kesha, kıyafet kazasına rağmen geceyi başarıyla tamamladı.