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Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

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Ünlü model Kendall Jenner, yeni FWRD moda kampanyası ve Tory Burch'ün yeni parfümü Sublime'ın tanıtımlarında dikkat çekici pozlar verdi. Victoria Beckham'ın popülerleştirdiği bacak kaldırma pozunu yeniden canlandıran Jenner, altın rengi file bir elbise altına ten rengi iç çamaşırı giydi ve parfümü 'güzel, seksi ve kendinden emin' olarak nitelendirdi. Kampanyalar, Jenner'ın moda ve güzellik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha gösterdi.

Kendall Jenner, yeni FWRD moda kampanyasında cesur pozlar verdi. 28 yaşındaki model, üstsüz ve dantel pantolonlu fotoğraflarıyla dikkat çekti. Ayrıca Victoria Beckham'ın popüler hale getirdiği bacak kaldırma pozunu da yeniden canlandırdı.

Jenner aynı zamanda Tory Burch'ün yeni parfümü Sublime'ın yüzü oldu. Bu kampanyada altın rengi file bir elbise altına ten rengi iç çamaşırı giyerek poz verdi. Kendall, "Sublime güzel, seksi ve kendinden emin," diyerek parfümü övdü.

Tasarımcı Tory Burch, Kendall'ı seçme nedenini açıklarken onun "sessiz gücünden" ve girişimci ruhundan etkilendiğini belirtti. Sublime parfümü, gül, osmanthus çiçeği, vetiver ve mandarin notalarını içeriyor.

Kampanya, ünlü fotoğrafçılar Mert Alas ve Marcus Piggott tarafından çekildi. Jenner, büyütülmüş parfüm şişesi heykeli ile poz verdi. Ayrıca kampanya için özel bir müzik videosu da hazırlandı.

Burch, parfüm şişesinin tasarımının çok beğenileceğini düşünerek gelecek yıl yeniden doldurulabilir versiyonlar piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu kampanyalar, Kendall Jenner'ın moda ve güzellik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha gösterdi.

Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Victoria Beckham Kendall Jenner Kendall Jenner Tory Burch Moda Güzellik Magazin Moda Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Gökhan Gülmez:

hadi herkes üstünü çıkarsın kızlar moda ya bunu da yaparsınız tayttı göbek açmaydı hepsini başarıyla yaptınız sıra bunda

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Orhan Özsoy:

Bu haberi almasaydık ne olurduk acaba

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0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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