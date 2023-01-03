ALMANYA'DA TÜRK USULÜ YILBAŞI PARTİSİ!

Asena Dere, eşi Hasan Dere’nin 2017’de Almanya Dormun’da, ‘Grammophon Events’e kardeş olarak hizmete açtığı ‘Lady Grammophon’da muhteşem bir yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Rita Rahmani, Oryantal Olga ve Murat Başaran'ın sahne aldığı yılbaşı gecesinde mekanı dolduran misafirler eğlenceye doydu.

Yılbaşı akşamı Lady Grammophon'da ilk olarak sahne alan başarılı ses Rita Rahmani, sevilen şarkılarıyla izleyenleri hem coşturdu, hem oynattı.

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan oryantal dansta ise Olga başarılı bir performans sergiledi.

Saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde sahnede olan Rita ve Murat Başaran, geriye sayım için mekanın sahibi olan Hasan Dere'nin eşi Asena'yı ve Magazinkolik.com'un sahibi olan Nurcan Sabur'u yanlarına davet etti...

4'lü "10...9...8..." diye başlayıp geriye sayımı başlattılar ve saatler tam Yeni yılı gösterdiğinde "Cumhuriyetimiz şuan 100. yılına ulaştı" diyerek salonun hınca hınç dolduran konuklarla birlikte orkestranın melodisi eşliğinde "İzmir'in Dağlarına çiçekler açar" marşıyla Atatürk'ü andılar...

Finalde ise başarılı müzisyen Murat Başaran sahnedeydi. Hit olmuş bestelerinin yanı sıra yılbaşı gecesine özel olarak hazırladığı repertuarı izleyicilerden tam not aldı.

Zaman zaman gitarı ile hem çalıp hem söyleyen Murat Başaran adete bir müzik ziyafetine imza attı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yılbaşı eğlencesinde Başaran güçlü sesi ve yakışıklılığı ile misafirleri mest etti.