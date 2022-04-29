Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi - Haberler

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Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Şarkıcı Alişan, 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Kimse dinime küfredemez" dedi.

Pegasus çalışanları, 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasına kadeh kaldırarak verdikleri pozu sosyal medyada paylaşarak "Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notunu düştü. Türkiye'nin gündemine oturan paylaşım sonrası açıklama yapan Pegasus, söz konusu paylaşımı yapan çalışanın işine son verildiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı Alişan da bu paylaşıma sessiz kalmadı.

"KİMSE DİNİME KÜFREDEMEZ"

Gündeme ilişkin konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Alişan, Instagram hesabından Pegasus çalışanlarının verdiği pozu paylaşarak "Yazıklar olsun. Nasıl insanlarsınız siz? Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine, yediğine ya da inandığına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez" dedi.

Alişan, Kadir Gecesi alkol masasından paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi

NE OLDU?

Pegasus çalışanlarının 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" paylaşımı yapması Türkiye gündemine oturdu. Paylaşımın gündem olmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı çalışanları işine son verilmesi gerektiğini söyledi. Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada paylaşımı yapan kişinin işten çıkarıldığını, diğer çalışanlarla ilgili şirketin etik kurulunun disiplin sürecinin devam ettiğini belirtti.

Alişan, Kadir Gecesi alkol masasından paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Instagram, Pegasus, Alişan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Mikail arman:

Bu çirkin ve bir o kadarda provokasyon amaçlı hakarete sessiz kalmayan Alişan kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçek sanatçı, Înanç ve Manevi değerlerimize sahip çıkandır.Onurlu duruş ve samimiyetde budur zaten.

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