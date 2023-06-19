Ali Kınık'tan Melek Mosso'ya sert sözler: Zavallı kızcağız

Amasya'da konser veren sanatçı Ali Kınık, ödül törenindeki sözlerinden dolayı tepki çeken Melek Mosso'yu hedef alarak "O zavallı kızcağıza demişler ki, 'Elinize LGBT bayrağı alır sallarsanız, 13-15 yaşındaki Türk çocuklarına ahlaksızlığı öğütlerseniz, istediğiniz yerinizi açın, istediğiniz şeyleri söyleyin derseniz, siz konserlere gidersiniz, siz meşhur olursunuz.' O zavallı kızcağız da bunu uygulayanlardan biri" dedi.

Sanatçı Ali Kınık, bir ödül töreninde yaptığı "özgürlük" temalı konuşmasıyla gündeme gelen sanatçı Melek Mosso'yu hedef alarak sert ifadeler kullandı.

"BU BİR SİSTEM, O ZAVALLI KIZCAĞIZ DA BUNU UYGULAYANLARDAN"

Ali Kınık, geçen hafta Mosso'ya gönderme yaptığı "Bu ülkede sanatçının özgür olmadığı hangi alan var?" sözleri sonrası tepkilerini Amasya'da sahne aldığı konserde de sürdürdü. Yavuz Selim Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı konserde milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yapıp Melek Mosso ile ilgili sözler sarf eden Ali Kınık, "Bu bir sistem. O zavallı kızcağıza demişler ki, 'Elinize LGBT bayrağı alır sallarsanız, 13-15 yaşındaki Türk çocuklarına ahlaksızlığı öğütlerseniz, istediğiniz yerinizi açın, istediğiniz şeyleri söyleyin derseniz, siz konserlere gidersiniz, siz meşhur olursunuz.' O zavallı kızcağız da bunu uygulayanlardan biri" diye konuştu.

SAHNEDE İZMİR MARŞINI OKUDU

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Amasya Belediyesinin düzenlediği konserde sevilen eserlerini seslendiren Ali Kınık, vatandaşlarla birlikte söylediği İzmir marşıyla konserini tamamladı. Konserin sonunda Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak, sevilen sanatçıya günün anısına hediyeler verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, konuşmasında kadın cinayetlerine tepki göstererek "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Geçtiğimiz hafta konser veren Melek Mosso, ödül törenindeki sözlerinden dolayı herkesten özür diledi.