Aile dizisinden RTÜK'ten ceza alan Kızılcık Şerbeti'ne destek

Aile dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde RTÜK'ten aldığı 5 hafta durdurma ve para cezasından dolayı yayınlanmayan Kızılcık Şerbeti dizisine destek oldu.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder ve Nejat İşler'in paylaştığı Aile dizisi dün akşam 7. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise aynı kanalda yer alan ancak RTÜK nedeniyle yayınlanmaya Kızılcık Şerbeti'ne verilen destek dikkat çekti.

"İŞİMİZİ ÇABUK HALLEDELİM KIZILCIK ŞERBETİ VAR"

Dizinin bir sahnesinde bir kişiden hesap sormak için halı sahaya giden İskoç ve Tugi, aralarından konuşurken Kızılcık Şerbeti'ne destek oldu. İşini hemen hallederek evine gitmek isteyen Tugi, "İşimizi çabuk halledelim benim akşam dizim var. Kızılcık Şerbeti" diyor İskoç da "O bu akşam mıydı? Kirvem hadi çabuk hadi" diyor.

RTÜK'TEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE CEZA

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Yayını engellenen dizinin çekimlerini yapım şirketi Gold Film durdurma kararı aldı.