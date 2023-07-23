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Havva Öztel, Barbie çılgınlığına uydu! Süper minisiyle poz verdi

Magazin Haberleri

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Barbie stiliyle adından söz ettirdi. Baştan aşağı pembe giyinen Öztel, mini etekli kombiniyle dikkat çekmeyi başardı.

Aleyna Tilki'nin kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, Barbie tarzıyla olay oldu. Mini etek giyen Öztel, trend olan akıma adını yazdırdı.

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı. Gişelerdeki bu rakam sosyal medyada çılgın akımların yolunu açtı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi

Sosyal medyada kullanıcılar pembelere bürünerek kombinler yapıyor ve o anlarını paylaşıyor. Bu akıma Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de katıldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi

Havva Öztel, baştan aşağı pembe kombiniyle verdiği pozlarını 120 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderileri kısa süre içerisinde 5 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum aldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki Havva Öztel Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Export 86:

Sanat yok icraat yok kültür yok bilgi yok sadece teşhircilik ile gündemde olmaya çalışıyor

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