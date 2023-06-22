Aleyna Tilki kendisine küçük gelen bikiniyle poz verdi, herkes fiziğine dikkat çekti

Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, Olimpos'ta tatil yapıyor. Tilki, kendisine küçük gelen pembe bikinisiyle plaj ya da deniz yerine ormanda poz vererek sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcının pozlarından çok aşırı zayıflığı dikkat çekerken takipçileri "Kurumuşsun" yorumu yaptı.

Konserleri, şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaz sezonunu açtı. Sık sık yurt dışına çıkan şarkıcı, tatil sezonunu Türkiye'de açarak Olimpos'a gitti. Ormanda bikinili pozlar veren Tilki, fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Üstüne küçük gelen pembe bikini giyen Aleyna Tilki, deniz ya da plaj yerine ormanda poz vermeyi tercih etti. Ağacın üstüne oturarak pozlar veren şarkıcı, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Hayvan" notunu düştü. Bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, zayıflığıyla da herkesi şaşırttı. Tilki'nin fiziğini gören kullanıcılar "Yemek yemiyor musun? Bu ne zayıflık" ve "Kurumuşsun resmen" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin ormanda verdiği bikinili pozlar...