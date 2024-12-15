Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şoför aradığını belirterek iş ilanı verdi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni şoför aradığını söyledi.
ALEYNA TİLKİ'DEN İŞ İLANI
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförüyle yolları ayırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, yeni şoför aradığını söyledi.
"YENİ ŞOFÖR ARIYORUM"
Tilki, paylaşımında şunları söyledi: "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum."