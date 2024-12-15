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Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Aleyna Tilki iş ilanı verdi
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şoför aradığını belirterek iş ilanı verdi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni şoför aradığını söyledi.

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

ALEYNA TİLKİ'DEN İŞ İLANI

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförüyle yolları ayırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, yeni şoför aradığını söyledi.

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

"YENİ ŞOFÖR ARIYORUM"

Tilki, paylaşımında şunları söyledi: "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum."

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan:

sana cok vurdu simdi baska vurucumu ariyon. ben soforun olayim

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Haber YorumlarıBulent Sahiner:

Basvurular İskurdan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBartuhan:

Nereye nasıl başvuru yapabiliyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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