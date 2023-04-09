Aleyna Tilki'den küfürlü paylaşım! 'Doğru değil' diyen takipçisine verdiği cevap daha fena

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Tilki "Dostlarım o... olmuş" diyerek birilerine ağır göndermede bulundu. Bir takipçisinin "Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru?" yorumuna verdiği cevap da kafaları karıştırdı.

Güçlü sesi ve tarzıyla özellikler genç kuşağın favori isimlerinden olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda "Başıma Belasın" isimli şarkısını çıkararak hayranlarını sevindirmişti.

AĞIR GÖNDERME YAPTI

Son dönemde deprem bölgesinde yaptığı etkinlikler ve yardımlarla gönülleri fetheden Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Genç şarkıcı Twitter hesabından küfürlü paylaşım yaptı. "Dostlarım o.. olmuş" ifadelerini kullanan Tilki birilerine ağır göndermede bulundu.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Aleyna Tilki'nin küfürlü paylaşımını gören takipçileri, "Bir genç kızın küfür etmesi doğru değil" yorumlarını yaparken oldukça sinirli olduğu gözlenen Tilki, "Onlar yaptıklarından utanmıyor, ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken" cevabını verdi. Birçok kişi ünlü şarkıcının kime sinirlendiğini merak ediyor.