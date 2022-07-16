Aleyna Tilki'den Şaşırtan 'sperm' Açıklaması! - Haberler

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Aleyna Tilki'den Şaşırtan 'sperm' Açıklaması!

Snob Magazin - Magazin
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Aleyna Tilki'den Şaşırtan 'sperm' Açıklaması!

Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. "Çocuk için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki'ye "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" diye soruldu. Tilki'nin cevabı şoke etti. İşte detaylar...

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Aleyna Tilki, "İngiltere'den döndüm, albüm hazırlıyorum" dedi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tilki yanındaki genç sorulunca "çocukluk arkadaşım Barış" açıklamasını yaptı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLAMAYAN BİRİYLE EVLENEBİLİRİM"

Geçen günlerde "Çocuk için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki bu sözleri hatırlatılınca "Başka türlü evlenmem" diyerek açıklamasının arkasında durdu.

Genç şarkıcı, evleneceği erkekte aradığı kriterleri de sıraladı: "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim."

"SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNMEM"

Tilki, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusunu ise "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani" diye yanıtladı.

"AŞIK OLMAM ZOR"

Aleyna Tilki, "Aşktan yana şansım yok" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi: "Kumarda kaybediyorum deyince, 'Aşkta kazanır mısın' diye sordular. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim." Tilki, "Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz" sorusunu "Sadece aşık olmam zor" diye cevapladı.

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