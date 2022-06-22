Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı - Haberler

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Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel mini elbiseli pozunu paylaştı.

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, son pozuyla yine adından söz ettirdi.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

İlerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni toplayan Öztel ara ara cesur paylaşımlar da yapıyor.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Mini elbiseli pozunu paylaşan Havva Öztel'e takipçileri, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Havva Öztel, takipçilerinden tam not aldı.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki Havva Öztel Magazin Haberler

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