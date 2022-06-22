Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, son pozuyla yine adından söz ettirdi.

İlerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni toplayan Öztel ara ara cesur paylaşımlar da yapıyor.

Mini elbiseli pozunu paylaşan Havva Öztel'e takipçileri, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Havva Öztel, takipçilerinden tam not aldı.