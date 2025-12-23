Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

Akasya Durağı dizisinde Safiye karakteriyle hafızalara kazınan Gülay Baltacı, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Dizide söylediği "Usmanım nere gidersin" repliğiyle izleyicilerin unutamadığı Baltacı'nın son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti.

Bir Instagram sayfasında paylaşılan fotoğrafların ardından Baltacı'ya hayranlarından çok sayıda olumlu yorum geldi.

Ünlü isme sevenlerinden çok sayıda yorum gelirken, yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

GÜLAY BALTACI KİMDİR?

Gülay Baltacı, 6 Aralık 1963'te Sivas'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde bale eğitimi alarak sanatla iç içe bir yaşamın kapılarını araladı ve oyunculuk kariyerine adım attı. Profesyonel sahne hayatına Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yoklar Dağında Nar" adlı çocuk oyunuyla başladı. Ardından Şan Tiyatrosu, Yapı Kredi Çocuk Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Yasemin Yalçın Tiyatrosu ve BKM gibi önemli sahnelerde birçok projede rol aldı.