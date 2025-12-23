Haberler

Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akasya Durağı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Gülay Baltacı, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. "Usmanım nere gidersin" repliğiyle hafızalara kazınan Baltacı'nın son hali büyük ilgi gördü. Ünlü isme sevenlerinden çok sayıda yorum gelirken, yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Akasya Durağı dizisinde Safiye karakteriyle hafızalara kazınan Gülay Baltacı, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

Dizide söylediği "Usmanım nere gidersin" repliğiyle izleyicilerin unutamadığı Baltacı'nın son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

Bir Instagram sayfasında paylaşılan fotoğrafların ardından Baltacı'ya hayranlarından çok sayıda olumlu yorum geldi.

Ünlü isme sevenlerinden çok sayıda yorum gelirken, yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

GÜLAY BALTACI KİMDİR?

Gülay Baltacı, 6 Aralık 1963'te Sivas'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde bale eğitimi alarak sanatla iç içe bir yaşamın kapılarını araladı ve oyunculuk kariyerine adım attı. Profesyonel sahne hayatına Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yoklar Dağında Nar" adlı çocuk oyunuyla başladı. Ardından Şan Tiyatrosu, Yapı Kredi Çocuk Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Yasemin Yalçın Tiyatrosu ve BKM gibi önemli sahnelerde birçok projede rol aldı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç

Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren derbi
Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık

Park küle döndü, yakalanan çocuk bakın kendini nasıl savundu
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Korkutan gelişme! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor
Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç

Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren derbi
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Galatasaray, Icardi için son kararını verdi

Galatasaray, Icardi için son kararını verdi
title