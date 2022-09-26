Başına geçtiği Cerrahi Tarikatı'na nasıl katıldı? İşte oyuncu Ahmet Özhan'ın merak edilen hikayesi

Mutasavvıf, avukat ve musikişinas Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı sonrası Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini ünlü sanatçı Ahmet Özhan oldu. 17 yaşından bu yana tarikata üye olan Özhan'ın tekkede ramazan akşamı kılınan teravih namazına şahit olarak ortamın mistik havasından ve insanların halet-i ruhiyesinden etkilendiği ortaya çıktı.

Usta oyuncu Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'in eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi oldu. 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Özhan'ın tarikata giriş hikayesi de merak konusu oldu.

"ŞAN VE ŞÖHRETİ BIKARAK İNANDIĞI YOLDA YÜRÜDÜ"

Gazeteci Arif Hür, Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini olan Ahmet Özhan hakkında bilinmeyen ve merak edilen o gerçeği açıkladı. Hür, yazısında Özhan'ın tarikata giriş hikayesini şu sözlerle anlattı: "Dini yaşantısını çok fazla göz önünde yaşamayan ve her daim sanatıyla ön planda olmaya özen gösteren sanatçı Ahmet Özhan'ın Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini olması büyük yankı uyandırdı. Halbuki Ahmet Özhan tasavvufla ilgilenmeye daha dün başlamadı ki... Çocukken babasının kucağında ilahi mırıldanan bir insandan bahsediyoruz. Niye bu kadar şaşırılıyor? Ahmet Özhan sanat kariyerinde zirveyi gördüğü 1970'li yıllarda; şan, şöhret, para ve renkli yaşamı elinin tersiyle itmiş ve kendi inandığı yolda yürümeye başlamış ve istikametinde sabit-kadem olmuştur."

"MİSTİK ATMOSFERDEN VE İNSANLARIN HALET-İ RUHİYESİNDEN ETKİLENDİ"

"Ahmet Özhan, ilk olarak 1974 yılında merhum Ömer Tuğrul İnançer'in daveti üzerine Karagümrük'teki Nüreddin Cerrahi Tekkesi'ni ziyaret etmiştir. Tekkede ilk kez bir ramazan akşamı teravih namazı kılan Özhan, o mistik atmosferden ve orada bulunan insanların halet-i ruhiyesinden çok etkileniyor. Bir nevi o mekanla frekansı tutuyor. Hem ne demişler; 'Yeryüzünde insanın arayışı, ait olduğu yeri bulana kadardır...' İşte bu noktada Ahmet Özhan da aradığı yeri tam olarak 1974 yılında bir ramazan akşamı Nüreddin Cerrahi Tekkesi'nde buluyor. Uzun yıllardır da dinin estetik boyutunu ortaya koyabilmek için yoğun çaba harcıyor. Ahmet Özhan'ın gökten zembille inip postnişin olmadığı gayet açık..."

1703 YILINDA KURULDU

Cerrahiler'in Karagümrük'teki Canfeda Camii Sokağı'nda bulunan dergahı, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede tevhidhane, türbe, erkekler ve kadınlar bölümü bulunuyor. Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD'deki müritler de zaman zaman katılıyor.

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