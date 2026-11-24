Trabzon'da Şana Deresi 1 saat boyunca kırmızı aktı! Ekipler su numunesi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin suyu sabah saatlerinde kırmızıya döndü; yaklaşık 1 saat kırmızı akan dere ardından normale döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, renk değişiminin kaynağını bulmak için su numuneleri alıp laboratuvar incelemesi başlattı.
TRABZON'un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin suyu bir süre kırmızı aktı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı.
DERE 1 SAAT BOYUNCA KIRMIZI AKTI
Yomra ilçesinden geçip Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Yaklaşık 1 saat kırmızı renkte akan deredeki su ardından normale döndü.
SU NUMUNELERİ ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek için su numuneleri alıp laboratuvar incelemesi başlattı.