'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

2023 yılında Özcan Deniz ile evlenen İranlı modacı Samar Dadgar, sosyal medyada gündeme gelen "estetik yüzünden ağzı yamulmuş" yorumlarına yanıt verdi.

Estetik iddialarını reddeden Dadgar, eski fotoğraflarını paylaşarak söylentilere cevap verdi. Özcan Deniz'in eşi, paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı. Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok, sadece berbat bir diş doktoruna denk gelip berbat bir diş yaptırdım yıllar önce. Dudaklarımda egzema var, takipçilerim de biliyor; yıllardır mücadele ediyorum (stresten çıktı, son 4 senedir). Onda da gençleştirici dolgu var ki dudak bariyeri zarar gördü, nem versin diye. Herkesin içi rahatlamışsa dağılabilirsiniz... Burnum da gayet kendi burnum, siz güzel açıdan gördünüz hep... Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler."

"NASIL SİNİRLENDİM ANLATAMAM"

Bir programa konuk olan Dadgar, Deniz'in kendisine nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı. Dadgar, "Birlikte bir düğüne gittik. Gelin çiçeğini elime verdi ve 'hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. O kadar bozuldum, o kadar sinirlendim ki... Ne demek ya? Sonra Özcan bir konser veriyordu. Konserde şarkımız 'Yerine Sevemem'i söyledi bir de elinde kutuyla yanıma geldi. Açtı tek taş vardı içinde. Nasıl sinirlendim anlatamam" dedi.