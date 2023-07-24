Afra Saraçoğlu, sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, tatil pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun sarı bikinisiyle verdiği pozları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Gözde tatil beldelerinde boy gösteren güzel oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaştı.

TAİLDEN RENKLİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan güzel oyuncunun tatil pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. Sevilen oyuncunun sarı bikinisiyle verdiği pozları ise hayranlarını mest etti.

İşte Afra Saraçoğlu'nun tatilinden renkli kareler;