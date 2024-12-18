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Afra Saraçoğlu'nun "Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar

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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son fragmanda gıdısının görünmesi üzerine görüntü yönetmenine tepki gösterdi.

Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilmiş ve bir sezon daha uzatılmıştı. Bu sezon istenilen reytingi alamayan dizi bu sezon final yapacak.

Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar

Hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar

"GIDIM ÇIKIYOR"

"Bu açıdan gıdım çıkıyor" diyerek uyardığı sahneyi fragmanda görünce kendini tutamayan Saraçoğlu, o sahneyi paylaşarak "Hocam gıdımı çekmeyin" notunu düşerek görüntü yönetmenine tepki gösterdi.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;

Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çektiler

Afra Saraçoğlu'nun
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıContra Volta:

Haberin kalitesine bak, bizde afranın gıdısının derdine üzülelim..

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Haber YorumlarıBükücü:

Gtünü, gogsunu çekin ama gıdı önemli gıdısını çekmeyin

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Çekmeyin. Yan cebime..

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Vay arkadaş ne dertler var Bu haberi okumasak ne yapardık acaba

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıJokerAllame:

çekerler çekerler böyle giyinirsen çekerler.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıPerwer:

Her tarafı meydanda, o camiada altından geçmediği adam kalmamış, kıyafet değiştirir gibi erkek değiştiriyor. Derdine düştüğü şeye bakın diyeceğim ama Buda reklam kokuyor…

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu haber mi şimdi

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıYasef Behar:

Bende orasını çektıler sandım ( boşu boşuna hayatımın 2 dakikası gıttı okurken)

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Gıdı önemli

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

gıdını seveyim

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