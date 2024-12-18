Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar

Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilmiş ve bir sezon daha uzatılmıştı. Bu sezon istenilen reytingi alamayan dizi bu sezon final yapacak.

Hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"GIDIM ÇIKIYOR"

"Bu açıdan gıdım çıkıyor" diyerek uyardığı sahneyi fragmanda görünce kendini tutamayan Saraçoğlu, o sahneyi paylaşarak "Hocam gıdımı çekmeyin" notunu düşerek görüntü yönetmenine tepki gösterdi.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;