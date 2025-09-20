Haberler

Adını yarışmayla duyuran fenomen Semra Dal açıldı, tepkilere yanıt verdi

2024'te "En Hamarat Benim" yarışmasında Isparta'dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), yayınladığı videoyla açıldığını duyurdu. "Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım" sözleriyle takipçilerini ters köşe yapan Dal, gelen eleştirilere yanıt verdi.

2024 yılında Kadir Ezildi'nin sunduğu "En Hamarat Benim" programına Isparta'dan katılan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), yarışmada birinci olmuştu.

Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, son paylaştığı videoyla açıldığını duyurdu.

"Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım" sözleriyle takipçilerini ters köşe yapan Semra Dal, kararını şu ifadelerle açıkladı, "Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem sizene, benim mezarıma siz mi gireceksiniz? Uygun dille eleştirenlere bir şey demiyorum ama hakaret edenlere dava açacağım."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
