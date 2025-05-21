'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu
Haber Videosu

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Adile Naşit'in hayatı, usta yönetmen Çağan Irmak imzasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Meltem Kaptan'ın başrolünü üstlendiği "Adile" filminin çekimleri sürerken, setten gelen ilk kareler ve açıklamalar heyecan yarattı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı, usta yönetmen Çağan Irmak'ın vizyonuyla sinemaya taşınıyor. "Adile" ismiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmde, sevilen oyuncu Meltem Kaptan, Adile Naşit'i canlandıracak. BKM yapımı olan filmin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten gelen ilk kareler ve oyuncu açıklamaları büyük merak uyandırdı.

'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

Filmin yönetmeni Çağan Irmak, Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan sette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin sadece nostaljik bir anı ya da çocukluk hatırası olmadığını vurguladı. Irmak, "Biz masalcı, tonton bir teyzenin filmini yapmıyoruz. Adile Naşit'in hayatındaki tüm kırılma anlarını, dönüm noktalarını, tiyatrodan sinemaya uzanan kariyerini ve özel yaşamındaki derinlikleri etik çerçevede anlatmak istedik. Bu film, bir yıldızın ardındaki gerçek kadını anlatma niyeti taşıyor." dedi.

'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

"İKİ HAFTA ÇALIŞTIM"

Adile Naşit'i canlandıracak olan Meltem Kaptan, role hazırlanırken geçirdiği süreci şu sözlerle paylaştı: "Senaryo geldiğinde önce karakterin ruhu içime oturmalıydı. Okuduğumda çok etkilendim; en küçük detayına kadar düşünülmüş, çok özenli bir senaryo. Üstelik yönetmenin Çağan Irmak olduğunu duyunca hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Ardından, Adile Naşit'in meşhur sahnelerini defalarca izledim, gülüşünü çalıştım. Sadece o özel gülüşü için iki hafta boyunca nefes kontrolüyle çalıştım. Çünkü o, neredeyse hiç nefes almadan kahkahalar atan bir kadındı. Onun sesi, duruşu, gözleriyle gülen bakışları… Hepsini yakalamaya çalıştım. Görünüş değil, ruhu yansıtmak gerekiyordu."

Kaynak: AA / Magazin
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Ben hiçbir benzerlik görmedim...

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak:

valla bende benzerlik göremedim

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıprince murad:

kolaymi adile Naşit olmak umarım hakkını verebilir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkuzu baba:

ben daha çok benziyorum dalga geçmeyin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgün Eroglu:

bay bu ne benzerlik ben böylesini hiç görmedim ikizinden de öteymiş haha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.