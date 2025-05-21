'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı, usta yönetmen Çağan Irmak'ın vizyonuyla sinemaya taşınıyor. "Adile" ismiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmde, sevilen oyuncu Meltem Kaptan, Adile Naşit'i canlandıracak. BKM yapımı olan filmin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten gelen ilk kareler ve oyuncu açıklamaları büyük merak uyandırdı.

Filmin yönetmeni Çağan Irmak, Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan sette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin sadece nostaljik bir anı ya da çocukluk hatırası olmadığını vurguladı. Irmak, "Biz masalcı, tonton bir teyzenin filmini yapmıyoruz. Adile Naşit'in hayatındaki tüm kırılma anlarını, dönüm noktalarını, tiyatrodan sinemaya uzanan kariyerini ve özel yaşamındaki derinlikleri etik çerçevede anlatmak istedik. Bu film, bir yıldızın ardındaki gerçek kadını anlatma niyeti taşıyor." dedi.

"İKİ HAFTA ÇALIŞTIM"

Adile Naşit'i canlandıracak olan Meltem Kaptan, role hazırlanırken geçirdiği süreci şu sözlerle paylaştı: "Senaryo geldiğinde önce karakterin ruhu içime oturmalıydı. Okuduğumda çok etkilendim; en küçük detayına kadar düşünülmüş, çok özenli bir senaryo. Üstelik yönetmenin Çağan Irmak olduğunu duyunca hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Ardından, Adile Naşit'in meşhur sahnelerini defalarca izledim, gülüşünü çalıştım. Sadece o özel gülüşü için iki hafta boyunca nefes kontrolüyle çalıştım. Çünkü o, neredeyse hiç nefes almadan kahkahalar atan bir kadındı. Onun sesi, duruşu, gözleriyle gülen bakışları… Hepsini yakalamaya çalıştım. Görünüş değil, ruhu yansıtmak gerekiyordu."