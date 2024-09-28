Altın Koza'daki soğukluk dikkatlerden kaçmadı! İkili arasındaki sorun neydi?

Adana'da 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde esen soğuk rüzgarlar dikkatlerden kaçmadı. Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ arasındaki mesafe büyük merak uyandırdı. 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi, alışveriş merkezinin performans gösteri alanında yapıldı. Törende oyuncu Demet Akbağ ödülünü, Başkan Karalar'dan alırken oyuncu Uğur Polat ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Bu yılki tören sadece ödüllerle değil sahnede yaşanan soğuk rüzgarlarla gündem oldu.

PERDE ARKASINDA NELER VAR?





Onur ödülleri gecesinde, iki usta oyuncu Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ arasındaki gerilim, tüm davetlilerin dikkatini çekti. Gecenin büyülü atmosferinde, Aslantuğ'un Özdilek'e doğru uzattığı kollar, adeta boşlukta kaldı. İkilinin arasındaki bu gergin selamlaşma, festivalin perde arkasında neler olup bittiğine dair merak uyandırdı. Özdilek'in, Aslantuğ'un samimi sarılma girişimine verdiği mesafeli yanıt, festival izleyicilerinin aklında soru işaretleri bıraktı. Birçok kişi bu beklenmedik durumu sosyal medyada tartışırken, festivalin ışıltılı atmosferi bir an için yerini buz gibi bir havaya bıraktı.



