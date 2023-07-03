Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! Yazdığı not dikkat çekti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Ilıcalı, genç sevgilisi için "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününe özel paylaşım yaptı. Ilıcalı genç sevgilisine jest üstüne jest yaptı.

ROMANTİK PAYLAŞIMLA KUTLADI

Ünlü televizyoncu 13 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından Ayça Çağla Altunkaya ile çekilmiş pozlarını art arda paylaştı. Ilıcalı sevgilisiyle eğlenceli karelerine bir de romantik not iliştirdi.

"DUYGULARIMI KULAĞINA SÖYLEDİM"

Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan Ilıcalı "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.

SEVGİLİSİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan da "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" sözlerini kullanmıştı.

İşte Acun Ilıcalı'nın romantik paylaşımı;