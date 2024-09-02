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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

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Önümüzdeki günlerdeki Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu söylentisi magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Söylentilere isyan ederek hamile olmadığını söyleyen Altunkaya "Her 2 ayda bir hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" dedi.

Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak. Gündemden düşmeyen 4 kız babası Ilıcalı'nın 5. kez evlat sahibi olacağı ileri sürüldü.

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Hamilelik söylentisiyle magazin camiasında geniş yankı uyandıran Ayça Çağla Altunkaya'dan cevap gecikmedi. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etti.

Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Magazin

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